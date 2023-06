Consiglieri Lega chiedono audizione su diga Montedoglio

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - I consiglieri regionali della Lega Marco Castellari e Manuela Puletti hanno richiesto un'audizione in commissione di tutti i soggetti coinvolti sulla questione sicurezza relativa alla diga di Montedoglio. "La necessità di chiarimenti, soprattutto da parte dell'Ente acque umbre toscane, responsabile dell'invaso, nasce a seguito di un'assemblea pubblica organizzata a Pistrino dal 'Comitato E45 Punto 2' e dall'amministrazione comunale di Citerna, dove sono emerse varie perplessità riguardanti proprio la tenuta della gigantesca diga", spiegano Castellari e Puletti in una nota.

Secondo i due consiglieri regionali occorre "sapere perché l'Ente abbia preso la decisione di portare la verifica del collaudo da tre ad un anno, oltretutto senza informare i sindaci del territorio né tantomeno i preoccupati cittadini, memori della rottura del 2013, che avvenne proprio durante un collaudo".

"Valerio Mancini, presidente della seconda Commissione - spiegano Castellari e Puletti - ha già accettato di convocare l'organismo consiliare presumibilmente per mercoledì 21 giugno.

Oltre ad Eaut, necessario coinvolgere anche Afor, i sindaci del comprensorio, il 'Comitato E45 Punto Due' e le associazioni di categoria. Vogliamo chiarimenti anche sulle variazioni di importo del costo dell'acqua, che molte volte non giustificano i costi fissi di gestione diversi da zona a zona".

Castellari e Puletti annunciano anche che "prima dei lavori della commissione regionale, che si terrà a Citerna, avrà luogo anche un sopralluogo alla diga". "Mettere tutti allo stesso tavolo - concludono i consiglieri della Lega - servirà a dipanare tanti dubbi ma anche tutti gli eventuali timori".

