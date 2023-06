Bandecchi, bene una manifestazione contro il femminicidio

(ANSA) - TERNI, 07 GIU - "Aderiamo all'appello del presidente del Senato, Ignazio La Russa di organizzare una manifestazione maschile contro i femminicidi. Io dico: venga fatta in ogni regione e candido Terni in rappresentanza di tutta l'Umbria". Lo scrive in una nota il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi.

"Da uomo in primis, da politico poi - prosegue - mi sono sempre messo in prima linea nella lotta contro le violenze a danno delle donne; trovo giusta la proposta lanciata dal presidente La Russa, non solo per il principio, ma perché a muoversi devono essere proprio gli uomini, per dare un segnale di consapevolezza, presa di coscienza nonché vicinanza alle donne che soffrono per violenze e abusi".

Bandecchi sottolinea: "Gli enti locali, in particolare, debbono essere al fianco di ogni singola donna che si sente in pericolo e tutelarla, farò di tutto perché questo avvenga ".

(ANSA).