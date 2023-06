All'International Paris Air Show 17 imprese umbre

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - Sono 17 le imprese di Umbria Aerospace Cluster che partecipano al 54/o International Paris Air Show di Le Bourget, il Salone internazionale dell'aeronautica e dello Spazio che si aprirà a Parigi il 19 giugno.

Un numero record di presenze, così come quello raggiunto dalle imprese che compongono il Cluster, arrivate a 38. Nello stand realizzato con il sostegno di Regione Umbria e Sviluppumbria, le aziende del Cluster, che operano nel settore dell'aerospazio e della difesa, presenteranno così alla committenza internazionale i propri servizi e le eccellenze tecnologiche del settore.

Il Salone del Le Bourget, che si svolge ogni due anni, è il più grande evento al mondo dedicato all'industria aerospaziale, e rappresenta un luogo di incontro e di convergenza privilegiato per gli operatori dell'industria aerospaziale, offrendo opportunità di relazioni e di business.

La settima missione espositiva e commerciale di Umbria Aerospace Cluster a Le Bourget è stata presentata dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, dall'amministratore unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa e dal presidente del Cluster Daniele Tonti, alla presenza dei rappresentanti delle imprese che aderiscono al Cluster e che parteciperanno al Salone parigino.

Nato nel 2008 per iniziativa di sei aziende, come ha ricordato Tonti, "oggi il distretto aerospaziale dell'Umbria conta 38 soci che hanno acquisito una molteplicità di competenze nella progettazione e nella produzione di componenti meccaniche motoristiche e strutturali finite".

Il fatturato complessivo del Cluster è di 550 milioni di euro, di cui il 50% di esportazione diretta. Le aziende hanno circa 3.500 dipendenti diretti, dei quali oltre il 10% impegnati in ricerca e sviluppo, e complessivamente hanno registrato oltre 110 brevetti. "Andare sul mercato come cluster è importante perché insieme riusciamo a coprire l'intera filiera del settore aeronautico e spaziale mondiale, seguendo tutte le fasi produttive" ha affermato Tonti per poi evidenziare il supporto "fondamentale" della Regione per essere competitivi e per la presenza in fiera. L'assessore Fioroni ha poi parlato di un sistema regionale legato al settore "molto variegato fatto di aziende grandi e piccole ma tutte eccellenze a livello internazionale". "Un settore strategico per l'economia regionale e che sta crescendo" ha aggiunto, sottolineando poi l'arrivo di una nuova stagione dell'aerospazio "anche per i recenti interventi del governo con 30 milioni di euro di dotazione che danno la cifra di un settore che guida scenari di innovazione e sviluppo non solo della regione ma dell'interno paese". "Con il ritorno di Umbria Aerospace Cluster all'Airshow, Sviluppumbria - ha inoltre dichiarato Sciurpa - prosegue e rafforza il proprio impegno nell'attività di promozione delle eccellenze dell'Umbria in un settore strategico per la regione e continua ad essere vicina alle imprese nei loro percorsi di internazionalizzazione". Le aziende del Cluster che quest'anno parteciperanno al Salone di Parigi sono: Amco, Angelantoni Test Technologies, Cbl Electronics, Co.me.ar., Fomap, Fucine Umbre, N.c.m., Oma, Qfp, Rampini Carlo, Serms, Sky Eye Systems, Temis, Test Industry, Umbria Aerospace Systems, Umbragroup e Vga.(ANSA).