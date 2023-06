A Perugia marcia della pace con protagonisti gli studenti

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - Sarà una marcia della pace con protagonisti gli studenti quella in programma giovedì 8 giugno a Perugia. Protagonisti saranno infatti gli alunni e le alunne delle classi terze C ed E e i docenti della scuola secondaria di primo grado "Carducci-Purgotti".

L'iniziativa è stata promossa dall'istituto comprensivo Perugia 4 - scuola secondaria di primo grado "Carducci-Purgotti" in collaborazione con il comitato promotore della PerugiAssisi e con il Comune, con il supporto didattico e di guida dell' Ecomuseo del Tevere.

La marcia partirà alle 9 da porta Pesa e si concluderà alle 11 a Pretola.

Con questa iniziativa, i promotori - è detto in un loro comunicato - intendono "aprire" e sperimentare un nuovo tratto di strada, percorribile tutti i giorni, per andare a piedi "da Perugia ad Assisi" in nome della promozione della pace e della fratellanza tra i popoli. "La marcia - prosegue la nota - è una nuova iniziativa tesa a sensibilizzare i più giovani verso i temi della pace e della solidarietà facendoli riflettere sul fatto che quotidianamente vadano tenuti in mente e vadano messi in pratica. Questa iniziativa si innesta nel progetto sulla legalità per far comprendere ai ragazzi l'importanza di agire con consapevolezza all'interno della nostra comunità e del territorio". (ANSA).