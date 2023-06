Sabatino tartufi tra le imprese protagoniste di Benfatto

(ANSA) - MONTECASTRILLI (TERNI), 06 GIU - C'è anche la Sabatino tartufi di Montecastrilli tra le 25 aziende protagoniste di Benfatto, un nuovo progetto del ministero degli Esteri finalizzato a promuovere l'eccellenza artigiana made in Italy su tutti i canali della Farnesina. Lo fa attraverso una narrazione che si articola in cinque video e una mostra, peoponendo la bellezza di un'Italia che produce e valorizza le sue eccellenze artigiane e manifatturiere, a partire dai comparti agroalimentare, arredo, moda, oreficeria e innovazione.

"E' stato un onore, oltre che un piacere, raccontare la storia di un'azienda familiare come la nostra, nata a Montecastrilli, nel lontano 1911. Un'impresa, che nel corso degli anni è cresciuta credendo fortemente nell'internazionalizzazione e si è aperta al mondo mettendo a valore un know-how tutto italiano" sottolinea, Giuseppina Balestra, ceo Italia di Sabatino Tartufi.

"Oggi che i nostri prodotti sono presenti in oltre sessanta Paesi diversi - aggiunge - e siamo oramai diventati una delle aziende multinazionali leader nel settore dello specialty food, con stabilimenti sia in Umbria che negli Usa, continuiamo a tramandare i valori della tradizione e dell'artigianalità, legandoli sempre più alla creatività e all'innovazione, in una sintesi contemporanea che punta a far emergere la qualità, l'estro, il gusto e l'immagine italiana nel mondo. Sentiamo di ringraziare Confartigianato Imprese per averci coinvolto in questa bella iniziativa e la Farnesina per aver sostenuto un progetto di comunicazione realizzato con grande cura e competenza. Siamo certi - conclude Giuseppina Balestra - che farà bene alla promozione del nostro made in Italy". (ANSA).