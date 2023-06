Più di 9 mila passeggeri in aeroporto Umbria tra 1-4 giugno

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - Sono stati oltre 9 mila i passeggeri transitati presso l'aeroporto internazionale dell'Umbria tra il primo e il 4 giugno. Complice il ponte per la Festa della Repubblica - secondo il San Francesco d'Assisi -, i picchi di traffico sono stati registrati nelle giornate di giovedì 1 (con 2.674 passeggeri transitati) e sabato 3 giugno (2.677, eguagliato il record storico giornaliero del 6 aprile).

Londra, Cracovia e Bruxelles sono state, nell'ordine, le rotte internazionali di maggior successo, mentre Catania, Cagliari e Palermo quelle nazionali più trafficate.

Prosegue nel frattempo il programma di implementazione di nuovi servizi, con la rimodulazione dei parcheggi aeroportuali e l'apertura delle nuove aree che garantiscono oltre 150 nuovi posti auto. Operativo in alternativa il servizio Umbria Airlink, che con apposite navette - programmate in coincidenza con gli orari dei voli - che collega l'aeroporto con le stazioni ed il centro di Perugia e con la stazione di Santa Maria degli Angeli, con la possibilità di acquistare biglietto unico treno più autobus. Presso l'aeroporto - è detto in un suo comunicato - sono inoltre presenti numerosi servizi, tra i quali ricarica di auto elettriche, bike pit stop, postazioni di ricarica di dispositivi elettronici, sala fumatori in area sterile, wi-fi gratuita ed illimitata, nuovi negozi, cinque autonoleggi (ai quali si aggiungerà a breve una nuova apertura) e due bar.

Per quanto riguarda la puntualità dei voli, nel periodo gennaio - maggio lo scalo ha avuto una performance pari al 97,9% , con "solo" 11 ritardi sugli oltre 1.200 movimenti aerei commerciali registrati. (ANSA).