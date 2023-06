Peppucci entra in intergruppo disabilità Europarlamento

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - Francesca Peppucci, membro del gruppo del Partito popolare europeo (Ppe), entra nell'intergruppo disabilità dell'Europarlamento. Secondo quanto spiegato dalla stessa parlamentare si tratta di "membri del Parlamento europeo di tutte le nazionalità e di differenti appartenenze politiche, uniti dall'interesse comune di difendere e promuovere il pieno ed equo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità, sia a livello comunitario che all'interno del proprio Paese di origine".

"E' per me motivo di grande orgoglio entrare a far parte di questo gruppo" ha sottolineato Peppucci. "Da sempre, come consigliere comunale prima e consigliere regionale poi - ha aggiunto -, ho rivolto la mia attenzione e il mio impegno politico alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e mettendo al centro la persona con le sue capacità, attitudini e desideri. Continuerò, con dedizione e senso di responsabilità, a dare il mio contributo anche in Europa per rimuovere le cause che impediscono la tutela e il rispetto dei cittadini che vivono una condizione di disabilità". (ANSA).