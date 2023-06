Fora, singolare la Lega che va contro proprietà privata

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - "Oggi in seconda Commissione è stato discusso il disegno di legge presentato dai consiglieri della Lega Mancini e Puletti che mira, di fatto, a recuperare superfici di fondi privati da destinare alla libera cerca del tartufo sottraendole agli imprenditori che ne possiedono sui loro fondi. È singolare che una proposta che va contro la proprietà privata e soprattutto danneggia la libera impresa venga portata avanti da esponenti di centro destra": a dirlo è il consigliere regionale del Patto civico Andrea Fora.

"Prevedere - spiega Fora in una nota - 'ampi corridoi' destinati alla libera cerca all'interno delle tartufaie controllate presenti nei fondi di imprenditori agricoli che hanno fatto investimenti economici notevoli per ricavarne il reddito, è davvero inconcepibile. Soprattutto in Umbria in cui la libera cerca del tartufo può svolgersi in ampie zone della nostra regione. Questa proposta incide negativamente sulle attività agricole volte alla coltivazione del tartufo, compromettendo irrimediabilmente l'equilibrio tra libertà di raccolta e tutela degli interessi del proprietario del fondo di svolgervi un'attività economica tramite la qualificazione come tartufaie controllate. Ritengo importante modificare profondamente l'impostazione del disegno di legge contemperando la tutela degli investimenti degli imprenditori agricoli, la proprietà privata, e la cultura della cerca del tartufo che è certamente meritoria ed un aspetto da valorizzare nelle zone vocate allo scopo senza compromettere le aziende agricole".

(ANSA).