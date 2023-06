Violenta rissa alle prove ufficiali della Quintana

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - Il personale della polizia di Stato del commissariato di Foligno ha deferito all'Autorità giudiziaria cinque persone indagate per il reato di rissa aggravata. Il fatto è avvenuto la sera dello scorso 4 giugno quando, in occasione delle prove ufficiali della Giostra della Quintana di Foligno, svoltesi presso il Campo de li Giochi, per cause ancora in corso di accertamento, i cinque indagati - secondo la ricostruzione dei fatti da parte della polizia - hanno preso parte ad una violenta rissa con altre persone attualmente ignote.

Successivamente, tre di questi si sono accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno dove, al termine degli accertamenti, sono state diagnosticate loro lesioni guaribili rispettivamente in 15, 10 e 5 giorni.

Gli investigatori del commissariato hanno immediatamente dato avvio alle indagini e grazie agli elementi acquisiti dai testimoni, oltre a quelli rilevati dalla visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare cinque dei probabili dieci partecipanti alla rissa.

Gli stessi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per il reato di rissa aggravata.

Sono ancora in corso, invece, le indagini finalizzate all'identificazione degli altri partecipanti alla violenta lite.

(ANSA).