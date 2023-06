Tesei, 'sono pronta a ricandidarmi'

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha ribadito la sua disponibilità a ricandidarsi, durante il Forum ANSA.

"Faccio una semplicissima considerazione. Sicuramente - ha spiegato Tesei, intervistata dal direttore Luigi Contu, e dal responsabile della sede regionale umbra, Claudio Sebastiani - questi anni sono stati connotati da eventi straordinari. La pandemia ha tolto a tutti due anni e mezzo di governo ordinario di una Regione, io sono arrivata a fine ottobre del 2019 quindi non sfuggirà a nessuno che due mesi dopo dovevamo gestire la pandemia", con tutte le difficoltà anche per il programma di governo "che pure ho cercato di portare avanti con una fatica straordinaria".

"Alcuni risultati sono visibili - ha sottolineato - sulle cose che abbiamo potuto fare velocemente e altri saranno visibili nei prossimi anni, pensate anche proprio a tutto lo sviluppo del Pnrr". "Quindi - ha spiegato Tesei - dire mi ricandido non è un scelta personale. Non voglio che sia questo. Io ho dato la mia disponibilità per il bene di questa regione. Sono consapevole che ci sono tante cose ancora da fare e che sono necessari dei tempi per realizzarle. Perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno e difficilmente riesci a realizzare il futuro di una regione con i flash".

"E' evidente - ha continuato - che c'è bisogno di un periodo che non può che essere quello di due mandati per potere fare vedere se c'è effettivamente un cambio. Alcune cose come ripeto sono visibili e ce lo riconoscono tutti. Per altre, in settori altrettanto importanti, c'è ancora da lavorare ma io credo che si possano vedere dei risultati rilevanti. Quella disponibilità che ho manifestato rimane. Quindi - ha concluso - sì sono pronta a ricandidarmi". (ANSA).