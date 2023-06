Tesei, 'difficoltà con il Pnrr per i piccoli Comuni'

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - Difficoltà per i piccoli Comuni nella realizzazione dei progetti del Pnrr sono state segnalate dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante un forum dell'ANSA .

"Noi come Regione Umbria - ha spiegato la presidente, intervistata dal direttore dell'Agenzia, Luigi Contu - abbiamo lavorato fin da subito per potere intercettare le risorse. Lo abbiamo fatto seguendo attentamente quelle che erano le missioni su cui intervenire, con progetti che potevano essere cantierabili in un arco temporale che è proprio quello dato dal Pnrr: realizzazione delle opere e rendicontazione finale entro il 2026".

"Dall'inizio di questo percorso - ha spiegato - tra l'altro io in quel momento ero referente della Conferenza delle Regioni proprio sul Pnrr, segnalai ai vari governi che la conformazione, la strutturazione del Pnrr avrebbe portato a qualche problematicità. Le Regioni venivano individuate come meri strumenti attuatori soltanto per alcuni progetti. Mentre invece noi - questa era comunque un'opinione di tutti i governatori - avremmo preferito una gestione che vedesse più partecipi le Regioni, anche nella ideazione, nella strutturazione" e poi "costruendo percorsi che sono quelli della progettazione, delle gare, degli appalti, delle rendicontazioni", a favore di Comuni e imprese.

"Questo - ha osservato Tesei - non è avvenuto e il tema di oggi che preoccupa non poco è che tantissimi progetti e tantissima parte di questi finanziamenti sono diretti dallo Stato ai singoli Comuni. I piccoli Comuni - ha sottolineato la presidente della Regione Umbria - purtroppo scontano problemi importanti dal punto di vista delle risorse umane, che sono la conseguenza anche di anni di tagli alla pubblica amministrazione. Diventa quindi un tema rilevante quello del personale qualificato che possa seguire questi progetti".

"Noi come Regione Umbria per essere anche di aiuto in questo percorso abbiamo coinvolto a questo fine i vari assessorati addirittura nominando un direttore ad hoc che ha la responsabilità del coordinamento del Pnrr. In tutto questo - ha quindi sottolineato - i tempi che per la pubblica amministrazione sono ristretti, del 2026, hanno suscitato qualche preoccupazione". (ANSA).