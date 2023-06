Tesei, 'ci sarà una modesta crescita per il Pil in Umbria'

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - "Ci sarà una crescita modesta ma superiore alle previsioni in un anno in cui si ipotizzava anche una recessione ma che stiamo evitando": così la presidente della Regione Umbria, parlando delle prospettive relative al Pil dell'Umbria, nel corso del Forum ANSA.

"Anche su questo - ha ricordato Donatella Tesei, intervistata sul tema dal direttore Luigi Contu - la Regione ha messo in campo dei bandi e delle misure per sostenere le imprese, le quali con una resilienza straordinaria hanno retto e stanno cercando di contrastare le difficoltà del momento". (ANSA).