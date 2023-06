Oltre 17.800 servizi dei carabinieri in provincia di Terni

(ANSA) - TERNI, 05 GIU - Quasi 50 servizi al giorno - 17.851 in tutto - 35.172 carabinieri impiegati, 64.103 persone e 50.312 veicoli controllati. Sono alcuni numeri dell'attività condotta dall'Arma dei carabinieri sul territorio provinciale di Terni nell'ultimo anno. Il punto è stato fatto dal comandante provinciale, il colonnello Davide Milano, nel corso delle celebrazioni per il 209/o anniversario della fondazione dell'Arma che si sono tenute lunedì mattina in piazza Tacito.

Negli ultimi dodici mesi le varie specialità impegnate sul territorio hanno effettuato 140 arresti e circa 1.500 denunce a piede libero. "L'andamento della delittuosità - spiega il colonnello Milano - si è mantenuto in linea con quello degli anni precedenti, i reati predatori e quelli connessi allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti sono i più diffusi. Il reato di furto, nelle sue varie forme, rimane il più frequente ma in ben 22 comuni è stato contrastato con successo, in due casi addirittura azzerato. In calo anche i reati di rapina e di ricettazione".

Particolare attenzione è stata destinata anche alle violenze di genere: "A fronte di un aumento complessivo dei reati perseguiti (+10% circa) l'Arma di Terni ha risposto traendo in arresto dieci persone e denunciandone 102". Nel corso della cerimonia di lunedì sono stati premiati anche i militari che si sono distinti in attività ed operazioni di particolare rilievo.

