Il programma estivo della rete dei musei di Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 05 GIU - È stato presentato a Spoleto il programma estivo della rete dei musei. Un progetto - pensato e coordinato dal direttore Saverio Verini - nel segno dell'arte contemporanea che coinvolge sei sedi: Palazzo Collicola, la chiesa dei santi Giovanni e Paolo, il Museo del tessuto e del costume, la Casa romana, il Museo della scienza e del territorio e il Museo delle miniere.

La programmazione prenderà il via a fine giugno e accompagnerà i visitatori fino all'autunno. Alla presentazione, oltre al direttore, presenti anche il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti è l'assessore comunale alla valorizza della cultura, Danilo Chiodetti, che hanno manifestato "soddisfazione per la proposta messa in programma dal direttore Verini". Ed è stato proprio Verini a illustrare nel dettaglio le esposizioni che si potranno ammirare. A Palazzo Collicola, dal 24 giugno al 16 ottobre 2023, sarà allestita "Intervallo, la mostra personale di Flavio Favelli, è la collettiva "La sostanza agitata" con la partecipazione di Francesco Bendini, Paolo Bufalini, Lucia Cantò, Giovanni de Cataldo, Binta Diaw, Bekhbaatar Enkhtur, Roberta Folliero, Jacopo Martinotti, Lulù Nuti, Giulia Poppi, Davide Sgambaro.

Sempre al Collicola, dal 24 giugno all'8 ottobre, sarà esposta "Pittura preziosa. Dipinti su pietra, rame e vetro", con le opere provenienti dalla Fondazione Marignoli di Montecorona, Spoleto, Collezione già Palazzo Valenti, Trevi, Fondazione Camillo Caetani e Roma. Infine, dal 24 giugno al 9 luglio, ancora al Collicola, la mostra fotografica "Rock'n'roll - Il metallo puro non arrugginisce", dedicata a Gabriele Donati. E sarà possibile visitare anche la Galleria d'arte moderna "G.Carandente".

Nella chiesa dei santi Giovanni e Paolo, invece, si porta virtuale l'installazione "Ancacronismo" di Paolo Icaro, dal 24 giugno al 16 ottobre. Al museo del tessuto l'installazione di Adelaide Cioni, dal 24 giugno al 24 settembre. Alla Casa romana "Dreamhouse", installazione di Alice Peltrinieri sempre a inviare dal 24 giugno, fino all'1 ottobre. (ANSA).