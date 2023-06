Celebrata la festa dei carabinieri a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - Si è svolta lunedì pomeriggio a Perugia, presso i Giardini del Frontone, la celebrazione del 209esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei carabinieri.

Presenti numerose autorità civili, religiose e militari regionali, tra cui il Presidente del Consiglio Regionale dell'Umbria, Marco Squarta, il Procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone e il Procuratore generale di Perugia Sergio Sottani. Durante la cerimonia il comandante della Legione carabinieri Umbria, generale di Brigata Gerardo Iorio ha passato in rassegna il reparto di formazione, composto da un plotone di militari in grande uniforme speciale, un plotone di comandanti di Stazione dell'Umbria, uno in rappresentanza dei reparti di specialità e uno di carabinieri Forestali.

Presenti oltre 60 sindaci insieme ai gonfaloni dei rispettivi Comuni e ai labari delle associazioni combattentistiche e d'Arma. La cerimonia è proseguita con la lettura del messaggio augurale del presidente della Repubblica. Il comandante Gerardo Iorio ha quindi sottolineato come "la principale missione dell'Arma sia servire il cittadino, privilegiando la cultura dell'essere su quella dell'apparire, attraverso l'ascolto e il dialogo con i cittadini".

Il generale ha inoltre ricordato come "le attività dell'Arma siano rivolte anche al sostegno degli imprenditori e delle imprese oneste che, lavorando, danno lavoro".

L'azione dell'Arma sul territorio ha consentito nell'anno trascorso di intervenire per il 79 per cento dei reati perpetrati in Umbria, svolgendo 50.802 servizi preventivi. Nel corso della mattinata, all'interno della caserma Garibaldi, sede del Comando Legione carabinieri Umbria, è stata deposta una corona di alloro al monumento ai caduti dell'Arma. (ANSA).