Spello si immerge nella settimana delle Infiorate

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 04 GIU - A Spello ha preso il via la settimana delle Infiorate, tra illuminazione artistica dei monumenti, colori e profumi di fiori.

Anche se sabato sera le condizioni meteorologiche hanno fatto saltare la tradizionale festa del "M'Ama Non M'Ama" in piazza, le operazioni di capatura proseguono da giorni negli angoli dei vicoli, sotto i porticati e nelle cantine delle abitazioni.

Infatti, dopo la progettazione del bozzetto e la raccolta delle diverse specie floreali, la mondatura (capatura) dei fiori è una fase fondamentale - si spiega in un comunicato degli organizzatori - perché, separando i petali per tipo e colore, consente di preparare la "tavolozza dei colori" con cui nella notte tra il sabato e la domenica del Corpus Domini saranno realizzati quadri e i tappeti floreali.

Ogni sera, per tutta la settimana, il centro storico di Spello sarà arricchito da un'illuminazione artistica, visibile anche dalla superstrada, che valorizza le Torri di Properzio e il Palazzo Comunale ricordando l'atteso appuntamento delle infiorate.

Domenica 4 alle ore 10 apriranno poi il museo delle Infiorate e la mostra fotografica storica a cura del circolo cinefoto amatori Hispellum (la prima sotto le logge e la seconda nella sala dell'Editto del palazzo Comunale).

Giovedì 8 giugno alle ore 16 si svolgerà la cerimonia di investitura del gruppo infioratori "Studenti in fiore" con la consegna delle maglie e delle tessere socio agli studenti della Scuola secondaria di primo grado, che con l'occasione illustreranno ai turisti come si realizza praticamente un'infiorata. A seguire gli infioratori si danno appuntamento alle ore 18,30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore per la santa messa.

Chi arriverà a Spello in auto, moto, autobus - per ammirare gli infioratori al lavoro il sabato notte o le opere ultimate la domenica mattina - è invitato agli organizzatori a prenotare online il parcheggio dal sito www.infioratespello.it o dalle pagine Facebook delle Infiorate di Spello e della Pro Loco Spello. (ANSA).