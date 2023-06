Pugni all'ex marito e spinte alla polizia, arrestata

(ANSA) - PERUGIA, 03 GIU - Nonostante la presenza della polizia, una donna ha colpito l'ex marito con pugni al volto all'esterno del la sede di un'associazione religiosa ed è stata quindi arrestata dal personale del commissariato di Assisi.

Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione della presenza della donna, italiana, che con atteggiamenti minacciosi - secondo l'accusa - aveva aggredito uno degli appartenenti della congregazione. L'ex moglie di uno dei membri dell'associazione che si era presentata all'esterno della sede chiedendo di parlare con l'uomo e al diniego, aveva dato in escandescenze. E' stata quindi trovata all'interno di un'auto parcheggiata e invitata dagli operatori ad allontanarsi. Mentre i poliziotti tentavano interloquire con la donna, questa ha avvicinato l'ex marito, nel frattempo uscito dalla sede dell'associazione, aggredendolo. Nonostante i tentativi di riportarla alla calma e di contenerla, la donna - riferisce sempre al questura - ha continuato con il proprio atteggiamento aggressivo, arrivando a spintonare e a minacciare gli operatori che hanno tentato di contenerla. La donna, però, ha accusato un malore e, per questo gli agenti hanno chiamato il 118 che ha prestato le prime cure.

La donna è stata quindi arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e deferita all'autorità giudiziaria per minacce. Su disposizione del pubblico ministero, è stata trattenuta presso la sua abitazione in attesa del procedimento per direttissima.

Nell'ambito del quale per la donna è stato convalidato l'arresto ma è stata rimessa in libertà con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (ANSA).