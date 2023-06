La regista Alice Rohrwacher per parlare di Le pupille

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 03 GIU - C'è attesa per la proiezione a Orvieto, sabato pomeriggio, del cortometraggio "Le pupille" della regista Alice Rohrwacher, che sarà presente all'evento. L'appuntamento è alle 18,30 presso l'auditorium di Palazzo Coelli in piazza Febei, sede della fondazione Cassa di risparmio.

La regista orvietana dialogherà con Sergio Perugini, segretario della Commissione film Cei.

L'evento è inserito nel programma della 17/a edizione del festival internazionale d'arte e fede che si concluderà il prossimo 11 giugno. Candidato all'Oscar come miglior cortometraggio live action, "Le pupille", prodotto da Alfonso Cuaron, si ispira a una lettera che nel 1971 Elsa Morante inviò all'amico Goffredo Fofi, in cui si narra di venti orfanelle che, durante la guerra, vivono in un istituto e si preparano al pranzo di Natale. Una tormentata Valeria Bruni Tedeschi spera possa far pregare con più foga le orfanelle, chiamate a intercedere per il ritorno a casa del suo amante, promettendo loro una torta enorme. Per le suore, con Alba Rorwacher superiora, è un gesto scellerato quel sacrificio di zucchero, farina e 70 uova in tempo di carestia e vogliono trasformarlo in una captatio benevolentiae indirizzata al cardinale. (ANSA).