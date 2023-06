Sindaci umbri in piazza chiedono la revisione della Severino

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 01 GIU - Sindaci e amministratori dell'Umbria si sono ritrovati in piazza San Benedetto, a Norcia, per "stringersi intorno" al sindaco Nicola Alemanno sospeso a seguito di una condanna a un anno e dieci mesi di reclusione per abuso d'ufficio, con l'interdizione per la durata della pena, legata alla vicenda di una casetta sede provvisoria della pro loco dopo il terremoto del 2016. Una manifestazione promossa dall'Anci regionale "per chiedere al governo e al parlamento di intervenire con assoluta celerità".

"Siamo qui per essere vicini ad Alemanno - ha detto il presidente regionale dell'associazione dei Comuni Michele Toniaccini - ma soprattutto per chiedere la revisione della legge Severino. I sindaci non vogliono l'immunità e nemmeno trattamenti particolari ma il rispetto. Quella del sindaco è l'unica figura istituzionale che viene sospesa con una condanna in primo grado in processi che, come sappiamo, nel 97 per cento dei casi non arrivano a sentenza definitiva. Vogliamo rispetto e regole chiare ma soprattutto di poter lavorare bene e difendere le nostre comunità". Per Toniaccini "il sindaco viene preso di mira e accusato per qualsiasi cosa accada".

Alemanno ha parlato di "tanti colleghi da ogni parte dell'Umbria e di ogni colore politico" arrivati a Norcia "per un gesto semplice". "Per essere qui vicini a me - ha aggiunto - e testimoniare quanto complicata sia questa norma e quanto sia urgente andare e modificarla. Un abbraccio che mi hanno voluto dedicare per riconoscere anche il lavoro fatto insieme. Li abbraccerò tutti uno a uno".

Il sindaco, sospeso, si è detto particolarmente amareggiato per "l'avere la consapevolezza di sapere tutto ciò che è stato fatto e dover lasciare così all'improvviso". "Proprio nel momento in cui - ha concluso Alemanno - stavamo tirando le fila di quanto fatto in questi quattro anni dopo il terremoto".

