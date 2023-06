Roma club Perugia, beneficienza grazie anche a una sconfitta

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - Anche stare insieme per vedere una partita di calcio, può diventare un'occasione per fare solidarietà. Succede a Perugia dove il Roma club Alessio Felicino riunito per seguire la finale di Europa league persa dalla squadra di Mourinho ha raccolto circa mille euro che saranno donati per i pacchi alimentari che da distribuire alle famiglie a giugno.

Il club è nato solo un anno fa nel ricordo di Alessio Felicino, amico dei fondatori e prematuramente scomparso a seguito di una rara malattia, oltre a riunirsi intorno alla Roma, ha come obiettivo iniziative di beneficienza. In questo primo anno, che già vede oltre un centinaio di iscritti, sono stati raccolti e devoluto fondi alla società italiana per l'amiloidosi, la malattia di cui era affetto Felicino, e ad altre realtà associative che si occupano del sostegno a famiglie in difficoltà nel territorio e non solo. Così come accaduto nella serata di mercoledì alla quale erano presenti oltre 200 persone, sono stati raccolti fondi per questa nuova donazione.

A giugno continueranno gli appuntamenti organizzati dal club tra cui un triangolare di calcio che servirà per altre nuove iniziative di beneficienza.

"Tifo e solidarietà, nel nome di un amico: impossibile perdere", sottolineano gli appartenenti al Roma club. (ANSA).