Prisco, stato d'emergenza per aree colpite dal sisma di marzo

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza per il territorio della provincia di Perugia dove si sono registrati diversi danni per il terremoto del 9 marzo. Lo ha riferito il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco che esprime "soddisfazione per la delibera".

Questa - ha spiegato Prisco in una nota - estende gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, già adottata il 6 aprile, al territorio dell'intero comune di Umbertide, alle frazioni dell'area nord del comune di Perugia e alla parte ovest del comune di Gubbio. "Si tratta di un ulteriore provvedimento - ha sottolineato il sottosegretario -, estensivo rispetto al precedente, che stanzia un milione e 120.000 euro in favore di un territorio colpito dagli eventi sismici. Una deliberazione che completa il programma di interventi in favore e a supporto di famiglie e imprese che in quell'evento sismico videro compromesse le loro attività". (ANSA).