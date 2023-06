In Umbria i campionati italiani open di endurance equestre

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 01 GIU - Dal 15 al 18 giugno l'endurance lifestyle torna protagonista in Umbria con i campionati italiani open 2023 che si disputeranno nell'area dell'ex aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago. Un evento internazionale, perché aperto anche ad atleti di Paesi stranieri, che coniuga il sport e il turismo sostenibile in nome dei cavalli.

La Royal commission for Alula per due anni consecutivi ha scelto dei professionisti umbri, Italia endurance Asd e sistemaeventi.it, per l'organizzazione tecnica della gara internazionale Fursan cup e l'avvio della promozione territoriale sul deserto saudita. A giugno sarà presente in Umbria con una delegazione istituzionale.

Il direttore dell'evento umbro Gianluca Laliscia, sottolinea, in un comunicato, la "storia lunga più di 20 anni che proprio dall'Umbria è partita e che si basa sull'emozione, sul rispetto dei cavalli, della natura, delle culture, e sulla capacità di costruire importanti relazioni tra occidente e oriente. "Perché questo - ha aggiunto - è in grado di fare l'endurance: unire i popoli in nome dei valori dello sport e promuovere il territorio attraverso un marketing strategico legato allo sviluppo sostenibile". (ANSA).