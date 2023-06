Bandecchi, in politica perché non mi hanno ascoltato

(ANSA) - TERNI, 01 GIU - "Io sogno in grande? No, sogno in piccolo. Sognavo in grande quando volevo fare l'imprenditore.

Oggi sarei dovuto stare a Dubai con i piedi nell'acqua, invece mi sono messo a fare politica proprio perché la Meloni, Salvini e Berlusconi non mi hanno ascoltato": così il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Che è stato intervistato su La7 nella trasmissione L'aria che tira. (ANSA).