Verini, nelle carceri umbre la situazione rischia di esplodere

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - "La situazione delle carceri italiane ha aspetti drammatici. Non da oggi. Quella di alcune carceri umbre è drammaticamente peggiorata e rischia di esplodere. Terni in particolare": è quanto sottolinea il senatore del Pd Walter Verini, capogruppo in commissione antimafia. "L'ennesimo suicidio la notte scorsa, l'aggressione ad una operatrice sanitaria il giorno precedente. Aggressioni agli agenti, autolesionismo frequente da parte di detenuti. Una situazione esplosiva" aggiunge.

"Siamo intervenuti più volte - ricorda Verini in una nota -.

L'ultima in Parlamento la scorsa settimana. Più volte direttamente col Dap. Il governo balbetta risposte. Assicura, promette, ma nei fatti niente sull'aumento di personale di polizia, sociosanitario, interdisciplinare. Niente per evitare che si trasferiscano a Terni un numero ingestibile di detenuti psichiatrici. Ministro Nordio, lo faccia davvero il garantista, garantendo l'avvio di iniziative vere per rendere le carceri più umane, luoghi di pena ma anche di recupero. Lavori davvero per la sicurezza a Terni come ad Augusta, come a Pescara. Non c'è tempo da perdere, non perda tempo". (ANSA).