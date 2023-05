Sappe, detenuto morto a Terni è una tragedia annunciata

(ANSA) - TERNI, 31 MAG - Parla di "tragedia annunciata" il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe per la morte nel carcere di Terni di un detenuto rimasto intossicato in seguito all'incendio da lui stesso appiccato all'interno della propria cella. "Siamo amareggiati e incavolati neri - dice il segretario per l'Umbria, Fabrizio Bonino - perché questa è una tragedia annunciata ed è anche la conseguenza di una sottovalutazione alle continue sollecitazioni di intervento che facciamo da mesi. Un uomo che perde la vita durante la detenzione è sempre una sconfitta per lo Stato: e questo nonostante il personale di polizia penitenziaria abbia fatto di tutto per evitarlo".

Bonino ha spiegato che la vittima è "uno straniero con problemi psichiatrici il quale ha dato fuoco a tutto quello che aveva in cella ed in pochissimo tempo è stato sopraffatto dalla fiamme e dal denso fumo nero che si è propagato". "A fatica i poliziotti presenti e quelli arrivati di rinforzo, anche liberi dal servizio - ha aggiunto -, sono riusciti a intervenire, rimanendo anche intossicati, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Non vi erano avvisaglie che il detenuto avrebbe potuto compiere l'insano gesto. Era stato assegnato qui dal provveditorato regionale della Toscana e l'altro ieri aveva avuto un'udienza in Liguria". (ANSA).