Paola Fioroni, vicina a famiglie vittime incidenti stradali

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - "Completa e sentita vicinanza a tutte quelle famiglie colpite dai dolorosissimi lutti dovuti ad incidenti stradali che, negli ultimi giorni, hanno portato la nostra regione anche nelle pagine della cronaca nazionale" dalla consigliera regionale della Lega Umbria Paola Fioroni, vice presidente dell'Assemblea legislativa, che annuncia una interrogazione alla Giunta per conoscere "quanto già fatto e quanto si è intenzionati a fare, secondo le proprie competenze, per aumentare il livello di sicurezza sulle nostre strade e se si stanno portando avanti azioni sinergiche con gli altri attori, istituzionali e non, per lavorare su prevenzione, educazione e controllo".

"Nel 2022 - sottolinea l'esponente leghista attraverso una nota di Palazzo Cesaroni -, sulle strade italiane, sono stati segnalati 1.362 incidenti mortali con un totale di 1.489 decessi, in aumento rispettivamente del 7,8% e dell'11,1% rispetto al 2021, anno in cui le restrizioni Covid hanno portato alla diminuzione del numero. Dal report della Polizia Stradale emerge che nel 2022 i conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 415.995, dei quali 13.448 multati per guida in stato di ebbrezza alcolica. L'indice di mortalità che nell'arco delle 24 ore è pari al 2,8%, nella fascia che va dalle 22 alle 5 cresce fino a toccare il 7,6% (dati Istat). Dalla stampa locale è facile evincere come questi eventi, dopo un periodo di flessione avutosi durante l'emergenza pandemica (soprattutto a causa delle restrizioni adottate), siano purtroppo, ormai, all'ordine del giorno. Infatti, rispetto al 2020, in Umbria secondo i dati, sono aumentati gli incidenti (+17,8%), le vittime della strada (+17,8%) ed i feriti (+18,1%), anche se meno di quanto registrato a livello nazionale. Il tema, alla luce dei dati e dei fatti emersi, assume dimensioni sempre più preoccupanti. La situazione va per questo affrontata con interventi soprattutto strutturali, di breve, medio e lungo periodo, in maniera corale da parte di tutti i protagonisti del sistema per assicurare risposte adeguate e multidimensionali, utili ad aumentarne l'efficacia. Occorre sicuramente consolidare una mappatura delle strade più a rischio per poter applicare interventi sinergici e garantire maggiore sicurezza. Come è pure necessario lavorare sull’educazione stradale, a partire dalla famiglia e dalla scuola, rimarcando in ogni luogo il rispetto delle norme per prevenire comportamenti a rischio sulle nostre strade. I controlli su veicoli e guidatori sono un altro fattore di deterrenza fondamentale per evitare i peggiori esiti degli incidenti stradali. Questa Amministrazione regionale ha già posto in essere numerosi interventi sulle infrastrutture umbre di propria competenza, che hanno già portato ad un miglioramento della viabilità e della sicurezza, grazie anche ad una fattiva interlocuzione con tutti i soggetti preposti. Tutto questo nonostante le difficoltà ereditate”.