M5s a Bandecchi, nucleare su Appennino? E' area sismica

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - "Come si può pensare di proporre la realizzazione di una centrale nucleare sull'Appennino umbro, tra le aree più sismiche d'Europa? Chissà perché il neo sindaco di Terni non l'ha proposta a casa sua, a Livorno? L'esempio di Fukushima, tra le centrali più ingegneristicamente avanzate al mondo, in grado di resistere a un terremoto di magnitudo 9, ma non al conseguente tsunami non ha insegnato nulla a Stefano Bandecchi": a dirlo è il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca commentando un'intervista rilasciata alla trasmissione 'La Zanzara'.

"L'Appennino - spiega De Luca in una nota - è già autonomo a livello energetico, ma grazie anche al suo voto per Giorgia Meloni alle elezioni politiche sono stati bloccati superbonus 110% e Comunità energetiche, che in pochi mesi garantirebbero l'autosufficienza. Questo anche perché i burocrati di centrodestra in Regione e al ministero continuano a bloccare l'installazione anche di un solo pannello perché minaccerebbe l'integrità del sacro suolo italiano. Ringraziamo Stefano Bandecchi, ma nell'Appennino non abbiamo bisogno di essere trasformati in mutanti radioattivi, abbiamo bisogno di tutti quei servizi che grazie ai suoi amici di destra ci sono stati tolti a partire dagli ospedali pubblici, dove sono stati sottratti posti letto per fare spazio ai privati. Bandecchi ha già trasformato Terni nello zimbello d'Europa. La strategia è chiaramente quella di alzare sempre di più l'assurdità delle proprie dichiarazioni per attirare l'attenzione dei media nazionali utilizzando la città come un predellino su cui appoggiare i piedi. Su una cosa, però, ha perfettamente ragione.

È stato il sonno della sinistra ad aver generato la sua elezione. Prima, grazie a chi ha causato la divisione che gli ha permesso di arrivare al ballottaggio. Successivamente - ha concluso il capogruppo del M5s - sdoganandolo come argine democratico contro le destre". (ANSA).