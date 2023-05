Il 'Libro gentile' della scuola dell'ospedale di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - Raccoglie disegni, pensieri, narrazioni, immagini, messaggi d'affetto e di incoraggiamento di bambini e ragazzi che hanno vissuto l'esperienza della malattia e del ricovero in ospedale il progetto "Libro gentile" dei bambini della scuola del Santa Maria della Misericordia di Perugia. È stato presentato alla Sala Rita Levi Montalcini del Creo.

Il libro è frutto di un ampio progetto nazionale dal titolo "Costruiamo gentilezza" pensato per promuovere comportamenti positivi quali l'aiuto, la condivisione, l'empatia, la solidarietà, l'attenzione, l'ascolto e la bellezza insita nel prendersi cura degli altri ed ha visto il coinvolgimento di molti dei bambini e dei ragazzi in cura presso le strutture di oncoematologia pediatrica e clinica pediatrica dell'ospedale di Perugia.

Il libro dei pensieri gentili - riferisce l'Azienda ospedaliera - è stato realizzato interamente a mano con l'aiuto delle insegnanti Melania Scarabottini, Raffaela Masucci, Katia D'Andrea, Arcese Lorenzo, Eva Bastianini e Gaia Fiorucci e sarà a disposizione di tutti gli allievi della scuola.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Giuseppe De Filippis, ha posto l'accento sull'importanza di dare continuità al percorso scolastico dei bambini ricoverati. "È importante - ha detto - portare avanti momenti di condivisione e aggregazione durante la degenza in ospedale. Ringrazio anche le insegnanti della nostra scuola per aver iniziato questo percorso sulla gentilezza, un valore aggiunto non solo per i nostri piccoli pazienti, ma per tutto l'ospedale".

Alla presentazione hanno preso parte le maestre della scuola in ospedale, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Perugia 5, Fabio Gallin, il personale sanitario e la referente umbra del progetto nazionale Costruiamo gentilezza", Chiara Castellani. (ANSA).