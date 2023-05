Giovedì blocco di due ore dei cup per manutenzione

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - Saranno sottoposti a un intervento di manutenzione straordinaria i server del servizio cup regionale nella giornata di giovedì primo giugno, dalle 5 alle 7, periodo nel quale non sarà possibile prenotare ricette né online né a sportello, fare pagamenti di ticket tramite pagoPA o a sportello, annullare gli appuntamenti o operare cambi di appuntamento né online né a sportello.

L'intervento - spiega la Regione in una nota - verrà condotto dai tecnici della società PuntoZero. La conclusione è prevista appunto entro le 7.

"PuntoZero si scusa anticipatamente con la cittadinanza per eventuali disagi derivanti dai lavori di manutenzione" è detto nella nota di Palazzo Donini. (ANSA).