Garante Umbria, nelle carceri strage silenziosa di morti

"Non si può più assistere a questa strage silenziosa di morti violente nelle carceri e rimanere inermi": lo sottolinea il garante della Regione, l'avvocato Giuseppe Caforio, dopo la morte di un detenuto in cella a Terni.

"La situazione delle carceri umbre è divenuta drammatica" aggiunge commentando con l'ANSA quanto successo.

"Alle carenze croniche di personale, particolarmente grave quella di Terni che ha il peggior rapporto fra numero di poliziotti penitenziari e detenuti - afferma Caforio -, si aggiunge un flusso incessante di detenuti trasferiti da altre carceri con gravissimi problemi di personalità quasi sempre di natura psichiatrica".

Per il garante "è il tempo che le promesse di implementazione di personale diventi realtà immediata e concreta". "A ciò si aggiunga che è improcrastinabile la apertura di almeno due Rems in Umbria - sollecita ancora Caforio - e in parallelo bisogna implementare fortemente l'assistenza sanitaria e specificatamente quella psicologia e psichiatrica. Infine è ora che i parlamentari umbri assumano l'iniziativa di ripristinare in Umbria la direzione del Provveditorato penitenziario che dal 2015 è stata accorpato a quello della Toscana, con effetti deleteri".

"La coscienza di ognuno di noi e le regole minime di civiltà impongono di agire senza tentennamenti" conclude Caforio.