Dal 6 luglio al via i saldi estivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - Al via il 6 luglio i saldi estivi in Umbria che proseguiranno fino al 3 settembre, come deliberato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che all'unanimità ha deciso di posticipare, per l'anno in corso, la data di inizio dei saldi estivi, come richiesto dalle principali associazioni di settore. È quanto comunica l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, facendo seguito all'approvazione della delibera odierna in sede di Giunta.

(ANSA).