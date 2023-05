Bandecchi è ufficialmente il nuovo sindaco di Terni

(ANSA) - TERNI, 31 MAG - Stefano Bandecchi è ufficialmente sindaco di Terni. L'imprenditore livornese di 62 anni, dopo la proclamazione di mercoledì mattina, ha raggiunto palazzo Spada e incontrato il primo cittadino uscente, Leonardo Latini. Poi, in sala consiliare, con la fascia tricolore indossata, la stretta di mano davanti ai giornalisti.

"Dobbiamo far diventare fatti concreti le parole spese in campagna elettorale" ha detto Bandecchi.

Applausi per Latini al suo ingresso in sala. "Continuerò a chiamarlo sindaco" ha detto Bandecchi. "Lui - ha aggiunto - ha guidato questa città al meglio di ciò che poteva. La sua non ricandidatura è un dispiacere per questa città ed ha evidenziato delle lacune. Mi ha detto che sarà a disposizione, per i ternani, nel guidarmi all'inizio di questo percorso".

Dal canto suo il sindaco uscente ha detto di essere a disposizione "sulle questioni su cui la città non può permettersi ritardi". "Il senso di responsabilità in questo senso è doveroso" ha aggiunto. "Avrò la necessità tuttavia di ripartire nel mio percorso professionale - ha concluso Latini - e questa è adesso la priorità". (ANSA).