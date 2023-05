Ancora dati in crescita per l'aeroporto dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - Per la prima volta nella storia, nel primo quadrimestre dell'anno, l'aeroporto internazionale dell'Umbria supera quello di Ancona per maggior numero di passeggeri transitati nel periodo, dando seguito alla crescita in atto nel panorama dei 42 scali italiani e passando in 26ma posizione per traffico passeggeri. Lo sottolinea il San Francesco d'Assisi sulla sua pagina Facebook.

Secondo i dati forniti da Assaeroporti - riferisce quello umbro -, sono stati 116.602 i passeggeri transitati presso l'aeroporto dell'Umbria nei primi quattro mesi dell'anno, rispetto ai 110.559 transitati su Ancona. "È un dato storico mai raggiunto precedentemente negli oltre 30 anni di vita dello scalo. L'aeroporto di Ancona, fino a pochi anni fa, aveva infatti numeri doppi rispetto a quelli generati dallo scalo umbro, che in brevissimo tempo ha recuperato il gap che divideva gli aeroporti delle due regioni" si sottolinea sulla pagina Fb.

