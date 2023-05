Lutto cittadino a Gubbio per il giovane morto incidente

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 30 MAG - Lutto cittadino oggi a Gubbio in occasione dei funerali di Alessio Gigli, morto in un incidente stradale sabato notte. Lo ha proclamato il Comune. Le esequie sono previste alle 15 nella chiesa di Madonna del Ponte.

"Nel ricordo di Alessio e nella partecipazione al dolore dell'intera comunità eugubina, tutti i cittadini, le Istituzioni pubbliche, le organizzazioni, le associazioni e i titolari di attività private di ogni genere sono invitati a esprimere durante le esequie la propria partecipazione al lutto nelle forme ritenute più opportune, nel segno del raccoglimento e del rispetto" ha annunciato il Comune in una nota. (ANSA).