Bandecchi, in politica per dare un futuro ai miei nipoti

(ANSA) - TERNI, 30 MAG - "Ho deciso di fare politica per dare un futuro ai miei nipoti": a dirlo all'ANSA la mattina dopo l'elezione a sindaco di Terni è Stefano Bandecchi. Raggiunto telefonicamente a Roma, dove è rientrato lunedì sera dopo avere festeggiato con i suoi sostenitori per le vie e le piazze della città.

Il neo sindaco ha ribadito il suo progetto politico, sottolineando ancora che "Alternativa popolare non è una lista civica, ma un partito". "Ho cominciato dal basso". "Dopo Terni - ha annunciato - ci presenteremo per la Regione, alle Europee e alle elezioni politiche nazionali. Adesso in Italia c'è un partito di centro, vincente, ed è Alternativa popolare". Ha quindi raccontato di avere deciso di scendere in politica prima ancora che la Regione Umbria si esprimesse, in prima istanza, in maniera contraria al progetto clinica-stadio per Terni. "Il mio impegno - ha detto - è finalizzato a dare un futuro ai giovani di questo Paese, a iniziare, appunto, dai miei due nipotini".

Bandecchi si è detto "tradito da un centrodestra che oggi è diventato destracentrico".

Infine, il pensiero alla giunta comunale che sarà chiamato a comporre. "Sono già al lavoro - ha spiegato il sindaco - con quello che sarà il mio vicesindaco, Riccardo Corridore, per mettere a punto la squadra che presenteremo alla prima riunione utile". (ANSA).