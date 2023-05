Attesa mercoledì la proclamazione di Bandecchi come sindaco

(ANSA) - TERNI, 30 MAG - E' attesa per mercoledì la proclamazione di Stefano Bandecchi come nuovo sindaco di Terni e dei consiglieri da parte dell'ufficio elettorale centrale presso il tribunale. Ci sarà quindi la notifica ufficiale e contestualmente la decadenza di tutti i precedenti organi, in base alla procedura resa nota dall'ufficio stampa del Comune.

Il nuovo sindaco Bandecchi avrà quindi dieci giorni di tempo per convocare il consiglio comunale. Nella prima seduta l'Assemblea procederà alla convalida degli eletti, al giuramento del sindaco, all'elezione della commissione comunale elettorale.

Il sindaco potrà anche presentare gli assessori nominati, che, al Comune di Terni possono variare da un minimo di cinque a un massimo di nove. (ANSA).