Senza la patente giovane alla guida in incidente in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAG - Era alla guida senza patente, mai conseguita, il sudamericano di 28 anni morto nell'incidente avvenuto nella notte di domenica nella zona del lago Trasimeno nel quale sono morte anche due ragazze sedicenni. A riportarlo sono diversi media locali e questa circostanza è ora al vaglio dei carabinieri che stanno svolgendo accertamenti su quanto successo sul raccordo Perugia-Bettolle, lungo la carreggiata che porta verso il capoluogo umbro, in località Torricella di Magione.

L'auto è inoltre risultata sprovvista di copertura assicurativa.

Ancora ricoverato in ospedale con riserva di prognosi e in gravi condizioni un ventiduenne che era in auto con le vittime (una è risultata sua sorella). Quando la vettura è finita fuori strada è stato sbalzato dall'abitacolo.

Secondo quanto emerso finora dai rilievi la Fiesta, con la quale i giovani stavano tornando da una discoteca, ha sorpassato una Golf e poi è finita contro il guardrail dello svincolo di uscita a Torricella. Dopo averlo sfondato è finita nella scarpata sottostante. A dare l'allarme è stato il conducente della Golf che non risulta avere avuto alcun ruolo nell'incidente.

Su quanto accaduto ha aperto un fascicolo la procura di Perugia che intende disporre l'autopsia sul conducente della Fiesta. (ANSA).