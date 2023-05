La sicurezza urbana in prima Commissione Assemblea

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAG - La prima commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Daniele Nicchi, si è riunita a Palazzo Cesaroni per l'esame dell'atto di programmazione in materia di sicurezza urbana 2023-2024, che è stato illustrato dai dirigenti della Giunta regionale.

Inoltre i commissari hanno ascoltato la nota informativa sulla "raccomandazione dell'Unione europea sul reddito minimo".

L'atto di programmazione, che impegna 165 mila euro per il 2023 e 165 mila per il 2024, propone - si spiega in una nota di Palazzo Cesaroni - azioni volte a migliorare la sicurezza delle comunità locali, anche seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio delle autonomie locali. In particolare vengono destinati 15 mila euro all'anno a interventi e servizi per l'assistenza e l'aiuto a favore delle vittime dei fatti criminosi, con azioni di carattere sociale e sanitario. Vengono poi rifinanziati i patti per la sicurezza di Perugia e Terni, con 35 mila e 25 mila euro sia per il 2023 che per il 2024.

Saranno poi destinati 180 mila euro, 90 mila per ogni annualità, ad un bando regionale per il 2023-2024 come contributo al finanziamento di proposte progettuali presentate dai comuni finalizzate a migliorare la sicurezza urbana integrata, con un contributo regionale del 75% e un cofinanziamento a carico degli enti locali del 25%. Per i comuni che presentano un progetto in forma associata il cofinanziamento regionale salirà all'85%. A parità di punteggio saranno finanziate le proposte progettuali dei comuni che non hanno ricevuto risorse con i precedenti avvisi.

Tra le azioni progettuali prioritarie - si legge ancora nella nota - ci sono l'acquisizione e modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, come il miglioramento dell'efficienza delle sale operative della polizia locale, il loro collegamento con quelle delle forze di polizia, ma anche la qualificazione del servizio di polizia locale come l'informatizzazione delle pattuglie esterne, lo sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione, l'introduzione di nuove tecnologie. Inoltre vengono considerati gli interventi per la rigenerazione di aree urbane degradate e di aree industriali dismesse; il miglioramento qualitativo dello spazio pubblico urbano; il recupero collettivo degli spazi pubblici e la dissuasione della microcriminalità, lo sviluppo di sistemi di videosorveglianza e telesoccorso; lo sviluppo di azioni sociali anche attraverso le politiche per la casa. I progetti presentati saranno valutati da una Commissione tecnica appositamente istituita.

In seguito i commissari hanno ascoltato l'informativa sulle politiche europee inerente la raccomandazione dell'Unione europea sul reddito minimo, illustrata dal funzionario dell'Assemblea legislativa Ugo Carlone. L'obiettivo dell'Ue - é stato spiegato - è garantire che ogni persona possa godere di una vita dignitosa. L'iniziativa realizza l'impegno dell'Unione di promuovere economie più inclusive e garantire che nessuno sia lasciato indietro. La raccomandazione mira a combattere la povertà e l'esclusione sociale promuovendo un adeguato sostegno al reddito e un accesso effettivo ai servizi abilitanti ed essenziali per le persone che non dispongono di risorse sufficienti. La raccomandazione punta a conseguire un elevato livello di occupazione contribuendo attivamente all'integrazione nel mercato del lavoro di chi può lavorare. Si tratta di obiettivi che dovranno essere conseguiti senza pregiudicare le facoltà degli Stati di organizzare i rispettivi sistemi di protezione sociale. (ANSA).