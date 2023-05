Convenzione Regione-vigili del fuoco per lotta ai calabroni

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAG - La Giunta regionale dell'Umbria vuole garantire, anche per il 2023, la tutela della salute delle persone esposte al rischio di puntura da imenotteri aculeati, vespe e calabroni, anche attraverso il potenziamento delle attività di soccorso condotte dai vigili del fuoco in situazioni di particolare inaccessibilità. Su proposta dell'assessore alla Salute, Luca Coletto, è stata quindi approvato lo schema di convenzione tra la Regione e il ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile "per la realizzazione degli interventi in situazioni di particolare inaccessibilità e che mettano a rischio la salute dei cittadini".

Quindi - spiega palazzo Donini in una nota - nei casi in cui ci sia oggettivamente impossibilità di isolare i locali all'interno dei quali insistono sciami, di allontanamento, sia pur temporaneo, delle persone vulnerabili, situazione di crisi per gruppi sociali, dimensioni straordinarie degli sciami e/o dei favi, rischio o difficoltà di accesso ai siti, situazioni in cui siano necessari strumenti e mezzi in dotazione ai comandi provinciali dei vigili del fuoco.

"Le punture di questi insetti - ha spiegato Coletto - rappresentano un serio problema di sanità pubblica in particolare modo per le persone allergiche alle sostanze tossiche inoculate che possono provocare sintomi di intensità e gravità superiori. Nel corso degli ultimi anni - ha aggiunto - le infestazioni da imenotteri aculeati hanno fatto registrare un costante incremento attribuibile, da una parte, allo sviluppo crescente di una edilizia di tipo orizzontale, case per le vacanze, villette a schiera o singole, agriturismi, caratterizzata da un rapporto tra la superficie del tetto e i nuclei abitativi sempre più elevato e, dall'altro, a condizioni metereologiche favorenti lo sviluppo di colonie di grandi dimensioni. Diventa quindi importante garantire interventi in situazioni di rischio". (ANSA).