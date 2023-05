Forte calo dell'affluenza per il ballottaggio a Terni

(ANSA) - TERNI, 29 MAG - Forte calo rispetto al primo turno per l'affluenza nel ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Terni. Secondo il dato relativo a tutte le 129 sezioni è stata infatti del 43,32 per cento, oltre il 13,5 in meno rispetto al 15 maggio. Lo riporta il portale Eligendo del ministero dell'Interno.

Più contenuta invece la diminuzione di quanti si sono recati alle urne a Umbertide, l'altro comune umbro interessato dal doppio turno. I votanti - sempre secondo il dato definitivo su Eligendo - sono stati infatti il 62,59 per cento, il 7,21 in meno rispetto al primo turno. (ANSA).