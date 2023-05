Masselli, a Terni il centrodestra ha perso insieme

(ANSA) - TERNI, 29 MAG - "Ci siamo presentati come maggioranza molto larga. Non credo sia un problema che riguarda un partito. Tutti insieme ma abbiamo perso": è il primo commento di Orlando Masselli, candidato sindaco per il centrodestra a Terni dopo la sconfitta con Stefano Bandecchi. "Più o meno il 50 per cento dei voti presi dalla sinistra al primo turno sono andati a Bandecchi - ha aggiunto -, questo è il dato politico".

"Evidentemente - ha sottolineato Masselli - prima la sinistra non è stata capace di fare una coalizione credibile che potesse contendere il ballottaggio ma poi come paradosso al secondo turno è andata a votare per chi l'ha sconfitta". "Dobbiamo garantire stabilità al governo di Terni e spero che chi va a fare il sindaco sia in grado di darla" ha concluso Masselli.

