Bandecchi, ai ternani dico non sarò re ma servitore

(ANSA) - TERNI, 29 MAG - "Ai ternani dico che non sarò il loro re ma il loro servitore": lo ha sottolineato Stefano Bandecchi arrivando in municipio a Terni, appena eletto sindaco.

"Le porte del comune saranno aperte a tutti, soprattutto a chi non mi ha votato" ha aggiunto. "Se mi vedrete in giro per la città e non vi saluterò per primo non sarò un buon sindaco" ha concluso Bandecchi. (ANSA).