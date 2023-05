A Terni dopo metà scrutinio Bandecchi sempre avanti

(ANSA) - TERNI, 29 MAG - Stefano Bandecchi è nettamente avanti nei risultati del ballottaggio per il sindaco di Terni quando sono arrivati i risultati di più della metà delle 129 sezioni. In base ai risultati riportati sul portale Elegendo e relativi a 74 seggi, Bandecchi è infatti al 55,58 per cento contro il 44,42 di Orlando Masselli, centrodestra. (ANSA).