A Terni Bandecchi si avvia a diventare sindaco

(ANSA) - TERNI, 29 MAG - Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare, si avvia a diventare il prossimo sindaco di Terni, città finora guidata dal centrodestra che sta invece uscendo sconfitto dal ballottaggio.

Quando mancano poco più di una decina delle 129 sezioni il presidente della Ternana e patron dell'Unicusano sta infatti ottenendo quasi il 55 per cento dei voti. Con una forte crescita rispetto al 28,14 per cento ottenuto al primo turno.

Poco sopra il 45 per cento è invece Orlando Masselli, esponente di FdI che guida il centrodestra. Una decina di punti in meno rispetto al 15 maggio scorso. (ANSA).