Non ancora identificati i tre giovani morti a Magione

(ANSA) - MAGIONE (PERUGIA), 28 MAG - Non sarebbero stati ancora identificati i tre giovani morti nell'auto finita fuori strada a Torricella di Magione sulla carreggiata verso Perugia del raccordo autostradale. Gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso. Secondo una prima ipotesi, il conducente della vettura potrebbe essere di origini straniere.

Un quarto giovane in auto è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sarebbero molto gravi.

L'incidente è avvenuto su una semicurva della corsia d'accesso al raccordo. Proprio a ridosso della carreggiata del Perugia-Bettolle. L'auto ha divelto una parte del guardrail finendo nel terreno sottostante tra una vegetazione piuttosto fitta.

L'Anas ha spiegato che il ramo di uscita dello svincolo di Torricella è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire l'esecuzione dei rilievi.

La circolazione è poi tornata regolare. (ANSA).