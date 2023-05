In tanti alla camminata per sostenere il centro Speranza

(ANSA) - FRATTA TODINA (PERUGIA), 28 MAG - E' stata definita una "esplosione di partecipazione" quella alla 32/a edizione della Camminata della Speranza lungo i sei chilometri da Monte Castello di Vibio a Fratta Todina per promuovere i valori della dell'accoglienza e dell'inclusione delle persone con disabilità.

Si tratta di un'iniziativa organizzata dal centro Speranza di Fratta Todina, struttura riabilitativa fondata dalla beata madre Speranza che ha affidato alla congregazione delle suore Ancelle dell'Amore Misericordioso "il compito di essere un faro per la vita delle persone con disabilità e dei loro familiari".

Presenti anche i sindaci della Zona sociale quattro.

La mamma di una giovane con grave disabilità che frequenta il centro Speranza - è detto in un suo comunicato -, ha preso la parola a nome di tutte le famiglie di persone con disabilità presenti per ringraziare per la calorosa partecipazione di questa edizione e ha fatto un appello alle autorità: "vi prego di mantenere le promesse e concretizzare il vostro impegno. Sono tempi duri, i nostri figli hanno esigenze particolari che vanno sostenute anche economicamente. Chiediamo alle istituzioni di sostenere i centri diurni che, come il Centro Speranza, garantiscono dignità e la possibilità di una vita più serena".

Suor Stella Bordacchini, neo direttrice del centro Speranza ha ringraziato i rappresentanti delle amministrazioni locali per essere intervenuti, esprimendo messaggi di vicinanza e sostegno per la struttura e per le famiglie che aiuta. (ANSA).