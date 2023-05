Fascicolo esplorativo per incidente con tre morti a Magione

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - La procura della Repubblica di Perugia aprirà un fascicolo esplorativo per chiarire le cause dell'incidente avvenuto nelle prime ore di domenica nel quale tre giovani sono morti e uno è rimasto gravemente ferito mentre percorrevano in auto lo svincolo d'accesso del raccordo autostradale di Torricella, una località di Magione, sulla carreggiata verso il capoluogo umbro. Secondo quanto appreso dall'ANSA l'ipotesi di reato è l'omicidio stradale.

Verrà quindi disposta l'autopsia sul conducente della vettura, un sudamericano. L'auto dopo avere divelto un tratto di guardrail su una semicurva è finita in un terreno sottostante.

In base a una prima testimonianza raccolta dagli inquirenti nell'incidente non ci sarebbero altre auto coinvolte. I magistrati - il sostituto Paolo Abbritti e il procuratore capo Raffale Cantone - che coordinano l'attività dei carabinieri vogliono però capire con precisione cosa sia successo. Valutando anche la velocità del mezzo, l'eventuale assunzione di alcol e altri elementi.

E' intanto ricoverato all'ospedale di Perugia con riserva di prognosi il quarto giovane a bordo dell'auto, rimasto gravemente ferito. (ANSA).