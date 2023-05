Era appassionato di moto giovane morto in incidente a Gubbio

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 28 MAG - Parla di "un bravo ragazzo dedito allo sport e molto conosciuto in città" il sindaco di Gubbio Filippo Stirati parlando con l'ANSA del ventiseienne morto nella notte in un incidente stradale.

"Partecipo con commozione al grande dolore di una nostra famiglia per la perdita terribile di una giovane vita" aggiunge.

Secondo quanto riportato dal TgR Rai dell'Umbria e da diversi siti, il giovane lavorava come elettricista ma era, oltre che ceraiolo, un appassionato di moto con le quali gareggiava nella categoria pet bike 12 pollici. Anche oggi avrebbe dovuto partecipare a una competizione nelle Marche. (ANSA).