Anche una minorenne tra le vittime dell'incidente in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - C'è anche una ragazza non ancora diciottenne tra le vittime dell'incidente avvenuto sul raccordo Perugia-Bettolle all'altezza di Torricella di Magione.

L'identificazione dei tre morti - risultati tutti stranieri residenti a Perugia - da parte dei carabinieri è stata piuttosto complessa perché non sono stati recuperati i documenti degli occupanti dell'auto e inizialmente nessuno ha chiesto informazioni su di loro.

Oltre alla ragazza adolescente, sono deceduti un'altra giovane e un coetaneo che era alla guida dell'utilitaria. Un altro straniero più o meno della loro età è invece ricoverato all'ospedale di Perugia con riserva di prognosi.

In base a una prima ricostruzione sembra che l'auto con i quattro a giovani abbia superato un'altra vettura finendo poi fuori strada e in un terreno sottostante. (ANSA).