L'Umbria torna in Norvegia con "Connessioni 03"

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - Con "Connessioni 03" l'Umbria sarà ospite ad Oslo, su invito della rappresentanza diplomatica italiana in Norvegia, per rappresentare l'Italia in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica italiana.

L'iniziativa è frutto degli esiti della precedente missione internazionale "Connessioni 02" organizzata dall'hub creativo Brand culturale con un roadshow di due giorni in Olanda (Amsterdam) e Norvegia (Oslo), sostenuta e partecipata dalla Regione Umbria, da Sviluppumbria, dalla Galleria nazionale dell'Umbria e dall'università per stranieri di Perugia con la finalità di promuovere nei paesi del nord Europa le eccellenze del territorio regionale.

Così ora, tra gli eventi di avvicinamento al 2 giugno, mercoledì 31 maggio è stata organizzata un'iniziativa all'Istituto italiano di cultura di Oslo dedicata all'università per stranieri di Perugia.

Dopo la presentazione della mostra "Il meglio maestro d'Italia. Perugino nel suo tempo" e una promozione integrata della regione che si è svolta nel marzo scorso, prosegue dunque il progetto di "connessione" ideato e coordinato da Brand culturale, che a fine maggio veicolerà nuovamente le rappresentanze della regione nella capitale norvegese, in una missione ad elevato tasso di networking (con imprese, istituzioni, università e terzo settore) e perciò in grado di rappresentare il portato umbro di arte, operatività e cultura all'estero. L'agenda della missione nel paese scandinavo "Connessioni 03" è stata coordinata in sinergia con la direttrice dell'Istituto italiano di cultura, Raffaella Giampaola, e l'ambasciatore italiano ad Oslo Stefano Nicoletti che per la Festa della Repubblica ha invitato tutte le rappresentanze diplomatiche estere accreditate in terra norvegese. (ANSA).